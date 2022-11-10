В Кузбасс направили 251 миллион рублей из федерального бюджета на медицинское оборудование

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Четыре медицинских учреждения в Кемерове и Новокузнецке получат 251 миллион рублей по программе «Оптимальная для восстановления здоровья реабилитация» нацпроекта «Здравоохранение».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что в регионе особое внимание уделяется совершенствованию медицинской помощи и реабилитации. Такой шаг позволит жителям области получать качественную своевременную помощь на современном технически совершенном оборудовании. 180 единиц оборудования уже поступило в больницы и медицинские центры, еще 699 будут получены до конца декабря.

Программу «Оптимальная для восстановления здоровья реабилитация» начали реализовывать в 2022 году: с ее помощью, пациенты с поражением нервной системы и опорно-двигательного аппарата, пострадавшие в результате инсульта смогут получить плановую помощь за 14 дней и восстанавливаться на технологичном роботизированном оборудовании. Для врачей же основным преимуществом будет обратная связь о состоянии пациента: непрерывный мониторинг физических показателей в реальном времени, которыми можно управлять.

Какие учреждения получат новое оборудование:

Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша - 343 аппарата;

Клинический консультативно-диагностический центр им. И.А. Колпинского - 270 аппаратов;

Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 имени Г.П. Курбатова - 158 аппаратов;

Кузбасская областная детская клиническая больница им. Ю.А. Атаманова - 108 аппаратов.