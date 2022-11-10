Кузбасс на пятом месте по количеству разводов в Сибири

Регион вошел в пятерку лидеров по разводам Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

По данным статистики, жители Кемеровской области разводятся чаще, чем в Тыве, Новосибирской, Томской, Омской и Иркутской областях.

На 100 поженившихся пар в 2022 году приходится 76 разводов.

Как уточнили в Кемеровостате, в минувшем августе в Кемеровской области зафиксировано 1903 браков и 1071 развод.

Первое место в этом списке занимает Республика Алтай, второе - республика Хакасия, третье и четвертое - Красноярский и Алтайский края соответственно.

Примечательно, что у лидера этого списка число браков и разводов почти одинаковое: из 100 поженившихся пар разводятся 93.