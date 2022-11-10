В Кемеровской области все больше студентов из Азиатско-Тихоокеанского региона

В Кузбассе развивается международное образовательное сотрудничество Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что считает необходимым создавать комфортные условия для образования, спортивного и культурного туризма для привлечения студентов из других регионов и стран.

Рост количества студентов из-за рубежа отмечен в КемГУ, КузГТУ, КемГМУ и КузГСХА, а также в вузах Новокузнецка и Юрги: молодые люди учатся как на контрактной, так и на бюджетной основе, если между РФ и страной СНГ заключено соответствующее соглашение. Однако, стажировку на предприятии студент может проходить на тех же условиях, что и «местные» обучающиеся.

Регион усиленно работает над имиджевой составляющей: по словам замдекана факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлии Игнатьевой, этот фактор является действительно важным при выборе Кузбасса.

В области строятся современные кампусы, ремонтируются общежития, вузы укрепляются финансово.

Работа по организации международного образовательного туризма началась в 2018 году, в результате которой число абитуриентов в 2021 году Китая составило 59 человек, из Индии - 155. В нынешнем году эти числа увеличились до 127 и 318 соответственно.

В приоритете для образовательного сотрудничества страны, с которыми регион сотрудничает и в других сферах: угольная промышленность, металлургия, культура, спорт и молодежная политика - например, республика Беларусь и Вьетнам.