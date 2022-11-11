В Кузбассе осудили женщину, которая жестоко обращалась с сыном

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе осудили 32-летнюю жительницу Новокузнецкого района, которая обвинялась в истязании и жестоком обращении с сыном. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Женщина мало того, что сама постоянно применяла насилие к своему 12-летнему сыну, так еще и не останавливала сожителя, когда тот жестоко обращался с мальчиком. Ребенок перестал ходить школу, тогда и педагоги забили тревогу и обратились в полицию. Инспекторы ПДН, увидев на ребенке следы побоев, изъяли его из семьи. Сейчас мальчик находится в социальном учреждении, решается вопрос о лишении матери родительских прав.

В отношении обоих родителей были возбуждены уголовные дела. Суд признал мать виновной и назначил ей 4 года 3 месяца лишения свободы условно. Уголовное дело, заведенное на мужчину, еще рассматривается.