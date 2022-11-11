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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 1:35

Полицейские в Кузбассе нашли и привлекли к ответственности родителей близняшек, которые гуляли по тонкому льду

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Березовском полицейские привлекли к ответственности родителей двух девочек, которые вышли на неокрепший лед. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

О детях, гуляющих по тонкому льду, в соцсетях сообщили местные жители. Они также опубликовали фотографию, на которой видны две фигурки в розовом, находящихся на едва замерзшей поверхности местного водоема. При этом в полицию никто об опасных прогулках детей не сообщил - в дежурную часть не поступало подобных звонков.

Инспекторы ПДН при помощи школьных педагогов разыскали девочек. Ими оказались 10-летние сестры-двойняшки, проживающие в поселке шахты «Южная». Полицейские навестили их семью, провели с родителями профилактическую беседу и составили административный протокол по статье неисполнение родительских обязанностей.