В Кузбассе пропал 10-летний мальчик

Фото: ЛИза Алерт Кузбасс

В поселке Чистогорский Новокузнецкого района пропал без вести 10-летний ребенок. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Вчера, 10, ноября Максим Суродин, не вернулся с прогулки.

Приметы мальчика: рост 130 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие.

Ребенок был одет в черно-серую куртку, темно-синюю рубашку, синие штаны, серые кроссовки с оранжевыми вставками. С собой у него был черный рюкзак.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Максима или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.