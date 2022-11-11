Кемеровчане возмущены ростом цен на хлеб

Кузбассовцы среагировали на рост цен на хлеб Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под публикацией губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в соцсетях появились вопросы от подписчиков, почему хлеб в регионе дорожает.

Министерство сельского хозяйства Кузбасса прокомментировала некоторые сообщения от горожан, пояснив, что цена на хлебобулочные изделия формируется из суммы затрат на производство, оборудование, транспорт, упаковку и т.д. Плюс наценка конкретной торговой точки.

Поэтому в поддержку хлебопекарных предприятий и для сдерживания роста цен, власти региона выделили 52,3 миллиона рублей.