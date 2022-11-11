В Кузбассе запустили производство оборудования, которое раньше закупали в США, Японии и Германии

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Власти областного центра активно поддерживают создание импортозамещающего производства в области: в планах наладить массовое производство горного оборудования и техники, не зависеть от зарубежных поставщиков и выстроить устойчивую экономику региона.

Помимо местного производства, новое оборудование имеет ряд преимуществ, так как проектировалось кузбасскими инженерами с учетом запросов угольщиков.

Разработанные учеными пневматические тали имеют другой состав стали, усовершенствованный тормозной механизм для фиксации поднятого груза, доработанный планетарный редуктор - все это обеспечит более высокий срок службы и безопасность их использования.

И, что самое главное, местные пневмотали стоят почти в два раза меньше, чем их зарубежные аналоги. В ближайшее время планируются поставки нового оборудования на предприятия Российской Федерации.

Отметим, что на территории страны производится подобное оборудование, но с использованием зарубежных запчастей, в Новокузнецке же все материалы полностью российского производства.

В 2022 году в поддержку региональным машиностроителям Фонд развития промышленности Кузбасса направил более 26 миллионов рублей, до конца года планируется выделить еще более 110 миллионов.