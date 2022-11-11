В Новокузнецке эвакуированы ученики семи школ

Эвакуация из местной школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным городских новостей, ученики и сотрудники новокузнецкой школы № 53 были экстренно эвакуированы сегодня утром.

После информации о данной эвакуации, в соцсетях появились сообщения об эвакуации учеников школ №№ 5, 46 76, 79, 93 и 110 и о том, что возле учебных заведений скапливаются машины полиции, скорой помощи и пожарных служб.

Жителей города заинтересовало, учебная ли была эвакуация - на что поступила информация об угрозах, пришедших в учебное заведение.

Так или иначе, занятия на сегодня отменены.