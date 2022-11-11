В Кемерове собрали более тонны вещей на переработку

Сдать текстиль может любой неравнодушный горожанин.
Фото: Мария АНАНОВА
Развитие вторичного производства активно поддерживается властями города, в результате чего Администрация города Кемерово и ООО «Кузбассэко» запустили акцию «Охота на шкаф», целью которой является сбор вещей для переработки и помощи нуждающимся.
Вещи хорошего качества отправляются в социальные службы, остальные – на переработку для изготовления одежды, игрушек, постельных принадлежностей и так далее. На сегодняшний день свой вклад внесли дошкольные и школьные учреждения, центры дополнительного образования и школы искусств.
Принять участие в акции может любой житель города, положив ненужные вещи в любой из девяти специальных экобоксов (хлопок, шерсть, домашний текстиль), расположенных по адресам:
пр. Ленина 59а;
пр. Химиков, 39;
ул. Карболитовская, 16б;
Сосновый бульвар 3/1;
ул. Свободы, 12;
пр. Московский, 11;
ул. Щегловская, 1;
ул. Двужильного, 30;
пр. Шахтеров, 80.