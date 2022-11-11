В Кемерове собрали более тонны вещей на переработку

Сдать текстиль может любой неравнодушный горожанин. Фото: Мария АНАНОВА

Развитие вторичного производства активно поддерживается властями города, в результате чего Администрация города Кемерово и ООО «Кузбассэко» запустили акцию «Охота на шкаф», целью которой является сбор вещей для переработки и помощи нуждающимся.

Вещи хорошего качества отправляются в социальные службы, остальные – на переработку для изготовления одежды, игрушек, постельных принадлежностей и так далее. На сегодняшний день свой вклад внесли дошкольные и школьные учреждения, центры дополнительного образования и школы искусств.

Принять участие в акции может любой житель города, положив ненужные вещи в любой из девяти специальных экобоксов (хлопок, шерсть, домашний текстиль), расположенных по адресам:

пр. Ленина 59а;

пр. Химиков, 39;

ул. Карболитовская, 16б;

Сосновый бульвар 3/1;

ул. Свободы, 12;

пр. Московский, 11;

ул. Щегловская, 1;

ул. Двужильного, 30;

пр. Шахтеров, 80.