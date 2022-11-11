Госавтоинспекция Кузбасса предупредила об ухудшении погодных условий

Госавтоинспекция Кузбасса предупредили водителей об ухудшении погодных условий: в ближайшие дни ожидаются снегопады, ухудшение видимости, на дорогах возможен снежный накат, гололедица.

В связи с этим в ведомстве рекомендовали автолюбителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт. Особенно опасно в непогоду отправляться в междугородные поездки. Автомобилистам напомнили, что на трассах следует двигаться с безопасной скоростью, увеличить дистанцию и боковой интервал.

Фото: ГИБДД Кузбасса

Пешеходам также необходимо переходить дорогу с максимальной осторожностью. Нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего или движущегося транспорта. Кроме того, лучше на время снимать капюшоны – они сильно снижают возможность полноценного обзора дороги.

В случае возникновения ЧС, необходимо позвонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112. Также за помощью можно обращаться по телефону дежурной части Госавтоинспекции Кузбасса 8 (3842) 718-518, а также к любому инспектору или экипажу.