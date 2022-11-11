Лидер группы «Смысловые Галлюцинации» пригласил на открытие горнолыжного сезона в Шерегеше

Сергей Бобунец выступит в Шерегеше 12 ноября

Лидер группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец пригласил кузбассовцев на открытие горнолыжного сезона в Шерегеше. Видео с обращением музыканта опубликовал телеграм-канал Дирекции курорта «Шерегеш».

- В программе первый снег, золотые хиты и вечная молодость. До встречи, ура, - сказал автор строк «Вечно молодой. Вечно пьяный».

Напомним, что открытие сезона будет проходить в течение трех дней, но основные мероприятия состоятся 12 ноября. В этот день пройдет большая развлекательная программа, которая завершится концертом лидера группы «Смысловые галлюцинации».