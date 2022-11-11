Машина распалась на части и загорелась: в страшном ДТП на кузбасской трассе один человек погиб, трое пострадали

Фото: ГИБДД Кузбасса

Сегодня в Кемеровской области произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого один человек погиб, еще трое получили травмы. Обстоятельства аварии рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Столкновение автомобилей «Мазда Капелла» и «Лексус RX 450» произошло около 09.00 на 374 километре трассы Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга. Причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд на встречную полосу одной из машин. После столкновения седан распался на части и загорелся.

Фото: ГИБДД Кузбасса

Фото: ГИБДД Кузбасса

В аварии пострадали оба водителя, а также пассажир «Мазды». Еще одна женщина, находившаяся в этой иномарке, погибла. Сообщается, что в момент ДТП она не была пристегнута ремнем безопасности.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.

В ГИБДД Кузбасса призвали автолюбителей соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию и боковой интервал. Кроме того, следует эксплуатировать только технически исправные машины с соответствующими сезону шинами.