Кузбасские синоптики рассказали, растает ли выпавший снег

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбасс окончательно пришла зима. Сегодня по области прошли снегопады и, по прогнозам синоптиков, снег будет идти все выходные.

Как рассказали в Кемеровском гидрометцентре, на 8.00 11 октября практически по всему региона установился снежный покров от 1 см до 13 см.

- В ближайшие дни осадки будут наблюдаться практически ежедневно, и снежный покров будет накапливаться, - отметили синоптики.

При этом морозов пока не предвидится. По ночам температура воздуха будет понижаться до -2... -7 градусов, днем будет в пределах 0 градусов. А вот с середины следующей недели начнет холодать. В целом вторая декада ноября по температурам прогнозируется выше климатических норм на 2-3 градуса.