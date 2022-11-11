В Кузбассе осудили двух подростков, которые пробрались в чужой дом и украли электроприборы

В Кузбассе двое подростков признаны виновными в краже. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Юноши присмотрели дом, в котором не горел свет и пробрались внутрь, выставив стекла. Из жилища они вынесли различные электрические приборы общей стоимостью 14 тысяч рублей. Но вскоре молодых людей задержали. Технику они продать не успели – ее вернули хозяину. Оказалось, что парни уже попадали в поле зрения сотрудников полиции. В органы профилактики было направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Суд признал юношей виновными. 16-летнему подростку был назначен один год лишения свободы условно, 15-летнему– 10 месяцев лишения свободы условно.