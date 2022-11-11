В Междуреченске частично завершен ремонт 61-летней дамбы

Завершена первая очередь реконструкции этого важного для безопасности людей объекта Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в телеграмм-канале поделился итогами реконструкции дамбы под Междуреченском. Это позволит обеспечить безопасность местных жителей, для которых вопрос паводков остро стоит уже 17 лет.

Дамба на реке Томь в районе Чебал-Су была построена 61 год назад и с 2005 года перестала выполнять свой функционал, в результате во время паводков Томь «выходила» и затапливала жилые участки.

На реконструкцию важного для безопасности жителей объекта было выделено более 220 миллионов рублей из резервного фонда Правительства РФ. На сегодняшний день отремонтировано 1,6 километра дамбы, при общей длине 3,9 километров.