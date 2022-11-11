Семья, медицина и бизнес: определены направления развития региона

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

По итогам стратсессии, которая проводилась Правительством Кузбасса совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ), утверждены три направления развития региона: взаимодействие бизнеса с государством, развитие медицины и поддержка семейных ценностей.

Напомним, что Кузбасс первый в Сибири регион, в котором запущена программа от АСИ «Регион как точка роста». Ее суть в определении потенциальных точек роста для развития региона от экспертов АСИ. При анализе учитывается Инвестиционный рейтинг, Рейтинг качества жизни населения, общественное мнение и предложения жителей.

В стратсессии приняли участие 750 человек из местных органов власти, молодежных организаций, учреждений образования и медицины. В результате было разработано 10 проектов, улучшающих качество жизни в указанных выше сферах.