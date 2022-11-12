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НовостиЗдоровье12 ноября 2022 4:07

68 кузбассовцев заболели коронавирусом за сутки

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться.

Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбасе продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. Так, за минувшие сутки, в регионе этот диагноз подтвердился у 68 человек, всего на 12 ноября 2022 года 677 больных коронавирусом получают лечение, сообщает областной центр мониторинга эпидемической ситуации.

Всего же с начала пандемии в Кузбассе коронавирусом заболели 209 734 человека. 206 424 человека вылечились от болезни, из них 15 — только за последние сутки.

Летальных исходов от коронавируса за минувшие сутки не зарегистрировано. Всего эта болезнь за два с половиной года унесла жизни 2757 кузбассовцев.