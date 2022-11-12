В Кузбасс привезли икону Сергия Радонежкого с частицей его мощей

Выставка, в рамках которой и привезли святыню, будет действовать до 16 ноября включительно. Фото: Кузбасская митрополия

В Кемерове открылась XI православная выставка-ярмарка, в которой принимают участие крупнейшие монастыри, храмы и подворья Русской Православной Церкви, сообщает Кузбасская митрополия.

Среди экспонатов выставки, расположившейся в ТЦ «Лапландия», есть большая святыня - икона преподобного Сергия Радонежского с частицей мощей Игумена Земли Русской. Прикоснуться к ней все желающие кузбассовцы смогут ежедневно до 16 ноября, с 10.00 до 20.00, в последний день - до 16.00.

Также посетители православной выставки-ярмарки смогут приобрести иконы, церковную утварь, духовную литературу, ювелирные изделия и сувениры религиозной тематики, а также натуральные масла, изготовленные по старинным русским рецептам, монастырский мед, лекарственные сборы, одежду из хлопка, льна и шерсти, а еще изделия народных промыслов, халву, сладости, абхазские специи, сибирские грибы и орехи.