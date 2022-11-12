Обряд очищения от порчи завершился для кемеровчанки потерей 140 тысяч рублей и вызовом полиции

Суеверия - благодатная почва для многих мошенников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

85-летняя кемеровчанка стала жертвой мошенницы, сыгравшей на ее суевериях.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, встреча пожилой женщины с аферисткой произошла днем на улице возле магазина, куда пенсионерка в отправилась за продуктами. Незнакомка подошла к ней и спросила про ее самочувствие. 85-летняя женщина пожаловалась, что не сильно хорошо, и собеседница заявила ей, что причина плохого самочувствия — в наложенной на кемеровчанку порче. И предложила провести обряд очищения. Но для этого ей нужна была пачка денег, на которые она прошепчет заклинание и вернет назад, и вскоре здоровье пенсионерки существенно поправится.

Поверив в чудесное исцеление, старушка отправилась в ближайший банкомат и сняла со счета все накопления. После этого она по просьбе лжецелительницы завернула в газету деньги и передала ей. Через некоторое время, пенсионерка получила газетный сверток обратно с наказом не открывать до возвращения домой, иначе ритуал очищения прервется и не сработает.. И только когда пожилая женщина вернулась домой и развернула газету, она поняла, что аферистка отвлекла ее внимание и вытащила из свертка все деньги - 140 тысяч рублей, и вызвала полицию.

В настоящее время лжецелительницу разыскивает полиция в рамках уголовного дело, возбужденного по статье «Мошенничество». Согласно УК РФ, наказание по данной статье составляет до пяти лет лишения свободы.