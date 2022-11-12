В Кузбассе открыли движение по новой дороге в Шерегеше

Новая дорога в Шерегеш оборудована тротуаром и системой освещения. Фото: телеграм-канал Цивилев-Live.

В субботу, 12 ноября, в Таштагольском районе открыли для движения новую дорогу, которая связывает горнолыжный комплекс Шерегеш с одноименным поселком. Об этом сообщает телеграм-канал Цивилев-Live.

Торжественная церемония открытия трассы, в которой принял участие и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, состояла из шорского обряда благопожелания, чтобы движение по ней было безаварийным, и переворачивания символического дорожного знака с надписью «Проезд закрыт» на аналогичный с надписью «Проезд открыт».

Появление новой дороги должно решить главную проблему курорта - пробки во время пиков посещаемости. Дорога длиной 2,75 километра дублирует единственный существовавший до этого времени проезд к секторам А и Б, но она шире, поэтому на ней легче разъезжаться, что поможет быстрее добираться до горы и сократить количество транспортных заторов. Кроме того, она оборудована тротуаром, ливневкой и освещена на всем протяжении, что повысит и безопасность пешеходов.

Подъездная дорога была построена в рамках социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, одобренной президентом России Владимиром Путиным. На ее строительство было направлено 196,7 миллиона рублей, часть из которых была выделена из федерального бюджета.

Ранее «КП»-Кемерово» сообщала, что Шерегеш - первый из горнолыжных курортов России официально открыл сезон катания.