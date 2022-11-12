В Шерегеше начались проверки туристических автобусов

На выходные в Шерегеш съезжается много любителей снегоходного туризма, горных лыжи сноуборда. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В субботу, 12 ноября, кузбасский горнолыжный курорт первым в России открыл сезон катания. Шерегеш - одно из самых популярных мест зимнего отдыха и горнолыжного спорта в стране. Только в сезоне 2021-2022 его посетили свыше двух миллионов человек.

Органы правопорядка, включая Росгвардию, Кузбасса приступили к усиленному патрулированию улиц Шерегеша и одноименного курорта. В поселке полицейские патрулируют жилой сектор и места массового скопления людей. Госавтоинспекция уделяет особое внимание соблюдению водителями Правил дорожного движения как в самом поселке, так и по пути к нему. Особое внимание инспекторы ГИБДД уделяют безопасности пассажиров автобусов, особенно туристических.

В пресс-службе ГУ МВД России напомнили, что сообщить о преступлениях или правонарушениях жители и гости горнолыжного центра Кузбасса всегда могут по телефону дежурных частей ОМВД России по Таштагольскому району 8-(38473) 3-27-82, 3-02-02, отдела полиции «Шерегеш» 8-(38473) 5-13-23 или 02 (102 – с мобильного).