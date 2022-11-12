Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиТуризм12 ноября 2022 16:33

Новый авиарейс с 1 мая свяжет Новокузнецк с Махачкалой

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Фото: Аэрокузбасс.

Фото: Аэрокузбасс.

Прямо перелет в Дагестан станет доступен жителям Новокузнецка с 1 мая 2023 года. С этой даты авиакомпания Nordwind начнет выполнять рейсы из южнолй столицы Кузбасса в Махачкалу. Рейсы будут субсидированными, то есть с доплатой авиаперевозчику от государства, соответственно цены должны быть доступными для пассажиров. О запуске нового маршрута сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора авиакомпании Антона Маттиса.

Решение о прямом авиасообщении Новокузнецк-Махачкала было принято из-за востребованности Дагестана у российских туристов. Рейсы будут выполняться два раза в неделю,. Дни вылета и стоимость билетов станут известны ближе к дате запуска рейса.