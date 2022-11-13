Кемеровчанин с помощь видео наказал водителя внедорожника, создавшего аварийную ситуацию на Притомском проспекте

Водитель внедорожника совершил обгон в нарушение требований сплошной линии разметки, двигаясь по встречной полосе и создав аварийную ситуацию. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кузбассе продолжает действовать проект «Мобильный патруль». И очередной его участник помог привлечь к ответственности водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, прислав запись с видеорегистратора, на которой зафиксировано, как внедорожник совершает обгон по встречной полосе Притомского проспекта.

Сотрудники ГИБДД в ходе проверки видеоролика по номеру машины установили ее владельца и привлекли его за пересечение двойной сплошной и создание аварийной ситуации и составили на него протокол по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Сумма штрафа, который теперь должен будет уплатить автовладелец, составляет пять тысяч рублей.