В Шерегеше приступили к строительству жилого комплекса возле горы Зеленая

Новый ЖК будет располагаться по соседству с горой Зеленая. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

На горнолыжном курорте Шерегеш начато строительство двух первых домов нового жилого комплекса в непосредственной близости от горы Зеленая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Всего в проекте нового ЖК - 19 домов высотой от 5 до 16 этажей на 1700 квартир, среди которых будут и двухуровневые пентхаусы. Общая площадь жилой недвижимости составит более 80 тысяч квадратных метров.

Власти Кузбасса сообщают, что все возводимые многоэтажки будут иметь семибалльную сейсмоустойчивость. Также в каждом доме независимо от этажности будут лифты и предусмотрены подземные парковки, индивидуальные кладовые, что позволит оставить снаряжение и вещи.

Также застройщик взял на себя обязательство по созданию инфраструктуры - начиная от внеплощадных инженерных сетей водоснабжения водоотведения, и заканчивая возведением кафе, ресторанов, двухэтажного торгового центра и двух детских садов на 50 мест каждый.

Полностью завершить строительство жилого комплекса в Шерегеше планируют к 2027 году.