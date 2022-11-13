Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 ноября 2022 14:56

В Кузбассе рабочая неделя начнется со штормового ветра и потепления

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
На дорогах ожидается гололедица.

На дорогах ожидается гололедица.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ближайшие сутки в Кузбассе ожидается потепление: на регион со стороны европейской части России и Урала надвигается циклон, который несет с собой потепление и ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в понедельник, 14 ноября 2022 года, на территории области ожидаются осадки - ночью в виде снега и мокрого снега, днем - снега с дождем. Кроме этого, грядет усиление юго-западного ветра, порывы которого станут достигать до 17-22 метров в секунду.

Слякоть на дорогах сменится гололедицей. Поэтому полиция Кузбасса рекомендует водителям и пешеходам предпринимать дополнительные меры безопасности, и главное, не спешить во время движения.