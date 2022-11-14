Роспотребнадзор предупредил жителей Кузбасса об опасной кукурузе

Роспотребнадзор предупредил, что в Кузбассе может встретиться кукуруза в вакуумной упаковке, которой отравились жители Красноярского края. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте регионального ведомства.

В соседнем регионе было зарегистрировано три случая пищевого отравления. Медики диагностировали у всех пострадавших ботулизм. Оказалось, что отравившиеся ели кукурузу в вакуумной упаковке – речь идет о товаре весом 450 грамм производства фирмы A.I.M-SHAMSHOD (Республика Узбекистан). На упаковке стоит дата изготовления – 02.08.2022, срок годности – 01.08.2023.

Данная кукуруза поставлялась из Новосибирской области в регионы Сибири, в том числе в Кузбасс. По данным управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, сейчас вся опасная партия изъята из оборота. Жителей региона попросили проверять продукцию и случае, если попадется кукуруза из названной партии, ни в коем случае не употреблять ее в пищу.