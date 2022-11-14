Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе пропали две женщины. Их поиски на выходных объявили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Она женщина – 36-летняя Татьяна Сергеевна Олейникова - исчезла в Прокопьевске. Она не выходит на связь с 10 ноября. Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Женщины была одета в черную куртку с капюшоном, синюю юбку, черные сапоги. Отмечается, что прокопчанка носит очки.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Кроме того, волонтеры разыскивают 60-летнюю Светлану Геннадьевну Калинину из Кемерова. 11 ноября женщина ушла в неизвестном направлении. Ее приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Пропавшая была одета в темно-синюю куртку, темно-синие штаны, черные кроссовки, серую шапку. С собой у нее была черная сумка.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Всех, кто знает что-либо о местонахождении женщин или готов оказать помощь в их поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.