Полиция разыскивает «целительниц», обманувших пенсионерку в Кузбассе

В Новокузнецке полицейские разыскивают мошенниц, которые украли у пожилой женщины 50 000 рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

От действий аферисток пострадала 76-летняя горожанка. По ее словам, днем к ней на улице подошла незнакомка и завела разговор о здоровье, болезнях и порче. Женщины беседовали, сидя на лавочке, когда к ним подошла еще одна и начала благодарить и расхваливать «целительницу». Пенсионерка поверила словам незнакомок и пригласила обеих к себе домой. Там одна из аферисток прочла «заговоры», после чего попросила деньги на дополнительные обряды. Хозяйка квартиры в сопровождении женщин пошла в отделение банка, где сняла свои накопления и отдала «целительнице».Спустя время новокузнечанка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Сейчас обе женщины объявлены в розыск. Их приметы:

- первой аферистке на вид 35-40 лет, она худощавого телосложения, у нее волосы темного цвета, лицо смуглое. На голове был одет платок, одета в пальто черного цвета;

- второй женщине на вид 35-40 лет, она среднего телосложения. Была одета в пуховик черного цвета, на голове была шапка голубого цвета с помпоном, шарф голубого цвета, светлые штаны, коричневые полуботинки, при себе женская сумка черного цвета.

Фото: ГУ МВД по Кемервоской области

Полицейские просят кузбассовцев, которые знают что-либо о местонахождении мошенниц, сообщить об этом по телефонам: 8-(3843)-45-42-52 или 02 (102 — с мобильного).