Илья Середюк рассказал, как кузбасский город готовится к 100-летию

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

В Ленинске-Кузнецком начали подготовку к 100-летию города, которое будет отмечаться в 2025 году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства Кузбасса Илья Середюк.

Накануне он вместе с главой города Константином Тихоновым объехал территорию, посетил объекты и обсудил план подготовки к юбилейной дате. Так, в городе запланирован ремонт жилищного фонда на сумму 500 млн. рублей, ремонт дворов, школ, детских садов и взрослой поликлиники на улице Зорина. Кроме того, в городе планируется создать новые парки и скверы и решить вопросы общественного транспорта, в частности, реализовать проект нового троллейбусного сообщения в северо-восточном планировочном районе.

- С главой города договорились о том, что все планы должны быть комплексно увязаны друг с другом для получения максимального эффекта, и, что очень важно - должны быть обсуждены с жителями, - отметил Илья Середюк.

К проектированию первых проектов в городе приступят уже в этом году.