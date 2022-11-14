Багаж для отдыхающих в Шерегеше будут привозить прямо на курорт

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Но открытии сезона в Шерегеше, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проконтролировал открытие нового багажного терминала в «Белке».

Теперь отдыхающим не нужно везти свое оборудование самостоятельно: весь багаж трансфером из аэропорта Новокузнецка прибывает прямо на курорт. Такая же схема отправки багажа действует и на обратном пути.

Услугу обеспечивает компания Nordwind. Ожидается, что в скором времени присоединятся и другие авиакомпании, пока же их пассажиры могут оформить отправку багажа в кассе аэропорта в Новокузнецк, а на вылете — в удаленном багажном терминале.

Глава региона отметил, что обеспечение комфорта прилетающих на отдых туристов — одна из главных целей властей области.