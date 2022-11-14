«Телепатия» от Goodline: как интернет-провайдер умеет предсказывать появление неполадок и решать проблемы до того, как их почувствует абонент

Фото: Goodline

С научной точки зрения, телепатия — это только гипотеза. Однако провайдер Goodline с ее помощью уже предсказывает наличие неполадок на сети. Речь идет о разработанном в компании алгоритме «Телепатия». Он находит и устраняет проблемы без участия человека и обеспечивает бесперебойную связь для абонентов.

Как это работает

«Телепатия» самостоятельно сканирует сеть и оборудование, ищет ошибки или предсказывает их появление — и в 80% случаев устраняет проблемы без участия человека. Происходит это каждую ночь, пока абоненты спят и ни о чем не подозревают.

«За одну ночь “Телепатия” обрабатывает более 120 тысяч запросов, проверяет свыше 10 тысяч коммутаторов абонентов на предмет поломок и неисправностей. Если проблемы еще нет, но есть намеки на ее появление в ближайшем будущем, система это пытается предотвратить. Фактически она сканирует всю сеть Goodline», — добавил Иван Коробков, руководитель проекта «Телепатия» в компании.

В случаях, когда проблема связана с физическим повреждением — например, появились дефекты на кабеле или оборудовании, сломалась техника — система отправляет уведомление о поломке специалисту. Как правило, если неисправность появилась на стороне провайдера, работа начинается этой же ночью, если для ее устранения нужно выехать на адрес абонента — на следующее утро.

Зачем это надо

Главная задача «Телепатии» — сделать так, чтобы абоненты провайдера пользовались интернетом без перебоев и оставались на связи 24/7. За счет чего это достигается:

Ошибки устраняются быстрее, чем абонент успевает о них узнать.

Телепатия не только «видит насквозь» текущие проблемы, но и умеет предсказывать их появление.

Устранение неполадок ведется ночью, когда большинство абонентов спит. Незаметный сервис — самый лучший сервис!

«Прежде всего, ”Телепатия” — важный инструмент поддержания стабильности сети. Мы постоянно стремимся к увеличению скорости устранения неполадок, к надежности и повышению отказоустойчивости. Все это помогает нам обеспечивать сервис высокого качества для наших абонентов», — сказал Дмитрий Попов, технический директор Goodline.