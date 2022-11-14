Стартовало голосование за лучшие проекты конкурса «Агролидеры России» от Россельхозбанка

Автор фото: Пресс-служба АО Россельхозбанк

В 2022 году он реализуется впервые, однако, в проекте задействовано более 2500 студентов из 71 вуза и колледжа России. Участники прошли три этапа: в первой, образовательной, части проекта им были представлены лекции руководителей ведущих российских агропредприятий, во втором онлайн-эфиры, на которых студенты могли получить консультацию по собственным проектам, и на третьем этапе конкурсанты предлагали свои проекты в АПК.

На участие в конкурсе проектов поступило 155 заявок. Из их числа экспертное жюри выберет 10 победителей, которых ждет стажировка в крупных и престижных сельскохозяйственных предприятиях.

Помимо этого, до 20 ноября продлится открытое голосование на сайте Агролидеры.рф – любой желающий может оценить понравившуюся работу. Авторы лучших 50 проектов войдут в «золотой» резерв специалистов АПК России.

В составе жюри менеджеры ГК «Эфко», НИОКР и IT агрохолдинга «Степь», ГК «Абрау-Дюрсо», Кировского тракторного завода, группы «Черкизово», преподаватели, бизнес-тренеры и HR-консультанты.

По данным организаторов проекта, больше всего студентов из Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии.

По словам одного из менторов проекта, директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елены Батуровой, проект «Агролидеры России» - прекрасная возможность перспективным и талантливым студентам проявить себя, а руководителям ведущих предприятий АПК найти новые талантливые кадры.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.