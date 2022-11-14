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НовостиОбщество14 ноября 2022 3:39

Кемеровчане возмущены наличием тараканов в третьей городской больнице

Полина ГАНИЧКИНА
Кемеровчане возмущены наличием тараканов в третьей городской больнице

Кемеровчане возмущены наличием тараканов в третьей городской больнице

Фото: Иван МАКЕЕВ

Местный житель пожаловался в соцсетях о неприятном соседстве в больничной палате.

Однако, в соцсетях возмущенного мужчину поддержали не все: часть комментаторов насекомых в третьей городской не видели, поэтому считают, что их там нет. Другая часть высказала предположение, что тараканы появляются в больнице из-за того, что питание пациентам приносят прямо в палаты, а они не убирают еду на ночь в холодильник.

Минздрав Кузбасса среагировал на сообщения горожанина, сообщив, что в организации состоится проверка данных.