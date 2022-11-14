Кемеровчане возмущены наличием тараканов в третьей городской больнице Фото: Иван МАКЕЕВ

Местный житель пожаловался в соцсетях о неприятном соседстве в больничной палате.

Однако, в соцсетях возмущенного мужчину поддержали не все: часть комментаторов насекомых в третьей городской не видели, поэтому считают, что их там нет. Другая часть высказала предположение, что тараканы появляются в больнице из-за того, что питание пациентам приносят прямо в палаты, а они не убирают еду на ночь в холодильник.

Минздрав Кузбасса среагировал на сообщения горожанина, сообщив, что в организации состоится проверка данных.