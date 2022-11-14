Судебные приставы помогли жителю Кузбасса получить зарплату размером в 423 тысячи рублей

ФССП помогли жителю Кузбасса получить зарплату размером в 423 тысячи рублей Фото: Алексей ФОКИН

Такую сумму получил кузбасский инженер-проходчик, которая была взыскана с его работодателя — мужчине долгое время не платили зарплату, и он был вынужден обратиться в вышестоящие органы.

В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов сообщили, что предприятию было вынесено постановление о взыскании задолженности, после чего деньги работнику сразу выплатили.

Точное название предприятия, на котором произошел инцидент, не разглашается. Известно, что оно специализируется на ремонте горношахтного оборудования, а мужчина занимал должность инженера-проходчика.