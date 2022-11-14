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НовостиОбщество14 ноября 2022 4:26

Кемеровчанка призвала принять меры по защите от бездомных собак

Полина ГАНИЧКИНА
Кемеровчанка призвала принять меры по защите от бездомных собак

Кемеровчанка призвала принять меры по защите от бездомных собак

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно в соцсетях появилось видео, как возле школы №5 на улице Заречной города Кемерово бегают бездомные собаки. Жительница города, снимавшая и выложившая ролик, выразила опасение, что скоро животные оголодают и будут кидаться на детей и прохожих, и призвала власти города решить эту проблему.

По словам горожанки, после сноса домов в «частнике» жители при переезде не забирают домашних животных и оставляют прямо на улице — в результате на улице образуются стаи собак, случаи нападения которых уже были зарегистрированы.