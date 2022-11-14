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НовостиОбщество14 ноября 2022 5:02

Спасатели патрулируют опасные водоемы: месяц безопасности стартовал 14 ноября

Источник:kp.ru
Зимний водоем - место повышенной опасности

Зимний водоем - место повышенной опасности

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С понедельника в Кузбассе начался месячник безопасности на водоемах. В связи с выпадением осадков и установлением нулевой температуры, водоемы покрываются льдом и становятся местом повышенной опасности.

Созданы специальные отряды, в которых представители спецслужб будут обеспечивать безопасность жителей, патрулировать водоемы. Рядом с опасными местами установят предупреждающие знаки.

Помимо этого, жители получат памятки с порядком действий в критической ситуации. Особое внимание уделяется представителям зимней рыбалки, любителям лыж и других зимних развлечений.