Спасатели патрулируют опасные водоемы: месяц безопасности стартовал 14 ноября

Зимний водоем - место повышенной опасности Фото: Михаил ФРОЛОВ

С понедельника в Кузбассе начался месячник безопасности на водоемах. В связи с выпадением осадков и установлением нулевой температуры, водоемы покрываются льдом и становятся местом повышенной опасности.

Созданы специальные отряды, в которых представители спецслужб будут обеспечивать безопасность жителей, патрулировать водоемы. Рядом с опасными местами установят предупреждающие знаки.

Помимо этого, жители получат памятки с порядком действий в критической ситуации. Особое внимание уделяется представителям зимней рыбалки, любителям лыж и других зимних развлечений.