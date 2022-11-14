Диабетик из Кемерова три месяца не может попасть к врачу

По словам автора, записи нет ни к неврологу, ни к эндокринологу и офтальмологу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На цифровой платформе «Кузбасс-Онлайн» появилось сообщение от жительницы Кемерова, в котором женщина жалуется, что уже третий месяц не может попасть к специалисту из-за загруженности поликлиник.

—То врачей нет, то еще записей нет, то уже нет, издевательство, предлагают записаться через два месяца. Я диабетик, болят ноги, ходить не могу, очень сильные боли. Нужно было выписать рецепты на инсулин, нет записи — не принимают, хоть умри, — объяснила ситуацию горожанка.

В комментариях сообщение кемеровчанки поддержали, дополнив претензией, что такая же ситуация со сдачей анализов: граждане недовольны долгим ожиданием, а иногда и отсутствием результатов из-за недостачи реактивов.

Рассмотрение жалобы может длиться до 14 дней.