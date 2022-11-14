Заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Ващенко покинул пост по собственному желанию

Фото: Пресс-служба Администрации Правительства Кузбасса

Напомним, что Сергей Николаевич Ващенко проработал в должности заместителя председателя правительства Кузбасса чуть больше полутора лет: пост был занят 12 марта 2021 года, когда Ващенко пришел на смену Константину Венгеру.

С ноября 2008 по февраль 2016 года был заместителем губернатора Кемеровской области по финансам — начальником главного финансового управления Кемеровской области.

14 ноября 2022 года Сергей Ващенко оставил пост по собственному желанию.

Кто займет его должность, на данный момент уточняется.