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НовостиОбщество14 ноября 2022 6:45

Сергей Цивилев ответил на 9 102 вопроса от кузбассовцев в соцсетях

По данным Центра управления регионом, в прошлом месяце губернатору Кузбасса на различных цифровых площадках пришло более девяти тысяч обращений. Все кузбассовцы получили ответы на свои вопросы
Полина ГАНИЧКИНА
Жители получили ответы на обращения

Жители получили ответы на обращения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во «ВКонтакте» и «Одноклассники» пришло 1340 сообщений - больше всего из Белова, Кемеровского и Ижморского округов, Тайги, Анжеро-Судженска, Киселевска и Осинников. Чаще всего вопросы были о поддержке мобилизованных, соцподдержке и ЖКХ.

Прямые эфиры на радио «Маяк-Кузбасс» и в соцсетях собрали аудиторию более 200 тысяч кузбассовцев, после них губернатор получил 1567 обращений. Еще 5 165 человек обратилось с вопросами через систему «Инцидент-менеджмент» в Центре управления регионом Кузбасса. Самые распространенные темы: дороги, питьевая вода и частичная мобилизация.

Через «Госуслуги» и сайты министерств поступило 1030 обращений.

Глава региона подчеркнул, что обратная связь необходима для организации более комфортной жизни кузбассовцев, так как позволяет быстро вникать в ситуации, которые волнуют жителей.