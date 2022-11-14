Сергей Цивилев ответил на 9 102 вопроса от кузбассовцев в соцсетях

Жители получили ответы на обращения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во «ВКонтакте» и «Одноклассники» пришло 1340 сообщений - больше всего из Белова, Кемеровского и Ижморского округов, Тайги, Анжеро-Судженска, Киселевска и Осинников. Чаще всего вопросы были о поддержке мобилизованных, соцподдержке и ЖКХ.

Прямые эфиры на радио «Маяк-Кузбасс» и в соцсетях собрали аудиторию более 200 тысяч кузбассовцев, после них губернатор получил 1567 обращений. Еще 5 165 человек обратилось с вопросами через систему «Инцидент-менеджмент» в Центре управления регионом Кузбасса. Самые распространенные темы: дороги, питьевая вода и частичная мобилизация.

Через «Госуслуги» и сайты министерств поступило 1030 обращений.

Глава региона подчеркнул, что обратная связь необходима для организации более комфортной жизни кузбассовцев, так как позволяет быстро вникать в ситуации, которые волнуют жителей.