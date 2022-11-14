В Кемерове на выезде с федеральной трассы на 10 дней изменят организацию дорожного движения

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове на 10 дней изменят организацию дорожного движения на выезде с федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Об этом предупредили в городской администрации.

На дороге от трассы Р-255 до улицы Марта в районе дома №13 по улице Троицкая временно проехать можно будет только по одной полосе. Это связано с работами по ремонту воздушной линии электропередач. Ограничения будут действовать с 15 по 25 ноября.

На участке дороги будут выставлены соответствующие временные дорожные знаки.