В Кузбасском городе установили новейший рентген-аппарат за 15,9 миллиона рублей

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В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Кузбассе планово заменяется медицинское оборудование: так, в Киселевск на обновление технического оснащения рентген-кабинета из федерального бюджета было выделено почти 16 миллионов рублей. Таким образом, в отделении вместо старого пленочного аппарата появился современный цифровой.

По словам главврача Киселевской городской больницы Анны Федоровой, новый аппарат сможет значительно повысить качество медицинских услуг: проводить подробное исследование грудной клетки, легких, позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Помимо этого, все данные хранятся в памяти компьютера, что позволяет проводить длительную диагностику состояния пациента, повторно распечатывать и сравнивать результаты.

Напомним, что это не первое изменение техники в Киселевске, ранее в городскую больницу уже были завезены новый аппарат УЗИ, маммографы и флюорограф.