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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 8:18

В Кузбассе будут судить девочку-подростка, которую поймали на распространении наркотиков

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе будут судить 17-летнюю девушку, которую поймали на распространении наркотиков. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, юная жительница Кузбасса дважды участвовала в схеме наркоторговцев. Оба раза она получила информацию о месте хранения запрещенных веществ через интернет. В первый раз – в мае этого года - девушка забрала наркотики из хранилища и затем разложила их в тайники. Во второй раз она успела забрать запрещенные вещества, однако была задержана сотрудниками полиции.

Девушка оказалась из благополучной семьи. Ранее в поле зрения сотрудников правоохранительных органов она не попадала, семья на профилактическом учете не состояла. После произошедшего подростка поставили на профилактический учет.

Юная жительница Кузбасса со следствием сотрудничала и признала свою вину. Сейчас уголовное дело передано в суд.