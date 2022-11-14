В Кузбассе будут судить девочку-подростка, которую поймали на распространении наркотиков

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе будут судить 17-летнюю девушку, которую поймали на распространении наркотиков. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, юная жительница Кузбасса дважды участвовала в схеме наркоторговцев. Оба раза она получила информацию о месте хранения запрещенных веществ через интернет. В первый раз – в мае этого года - девушка забрала наркотики из хранилища и затем разложила их в тайники. Во второй раз она успела забрать запрещенные вещества, однако была задержана сотрудниками полиции.

Девушка оказалась из благополучной семьи. Ранее в поле зрения сотрудников правоохранительных органов она не попадала, семья на профилактическом учете не состояла. После произошедшего подростка поставили на профилактический учет.

Юная жительница Кузбасса со следствием сотрудничала и признала свою вину. Сейчас уголовное дело передано в суд.