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НовостиОбщество14 ноября 2022 8:40

В Кузбассе перекроют участок дороги из-за буровзрывных работ

Анастасия СЕРГЕЕВА

Завтра, 15 ноября, в Кузбассе будет перекрыт участок дороги в связи с буровзрывными работами при строительстве северо-западного обхода Кемерова. Об этом предупредили в пресс-службе АПК.

Временное ограничение для транспорта будет введено на 29-м километре автодороги Кемерово - Яшкино - Тайга. C 11.00 до 17.00 специалисты произведут пять взрывов. Каждый раз участок трассы будут перекрывать на период от 30 минут до одного часа. Между взрывами движение автомобилей будет разрешено.

Дорожные службы региона попросили водителей заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.