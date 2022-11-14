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НовостиОбщество14 ноября 2022 9:14

В Кузбассе открылся пресс-центр Игр «Дети Азии» для начинающих журналистов

Полина ГАНИЧКИНА
Открылся студенческий пресс-центр Игр «Дети Азии»

Открылся студенческий пресс-центр Игр «Дети Азии»

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В рамках соглашения, подписанного ректором Кемеровского государственного университета Александром Просековым и руководителем дирекции «Дети Азии 2023» в Кузбассе Алексеем Пузыниным, на базе вуза будет работать пресс-центр, в котором студенты смогут освещать события Игр.

Состав редакции сформируют активисты направлений «журналистика», «международные отношения» и «организация работы с молодежью», а возглавит редакцию Алина Татарникова, студентка направления «Реклама и связи с общественностью».

Журналисты получат доступ ко всем мероприятиям такого масштабного международного события: церемонии открытия и закрытия Игр, всем соревнованиям - будут писать статьи и новости, брать интервью и снимать сюжеты. Таким образом, собкоры КемГУ приобретут бесценный опыт работы «в полях» и общения с профессионалами.

Напомним, что II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии 2023» пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта.