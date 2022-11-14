Глава Кузбасса заявил, что 99,7% детей обеспечены местами в детских садах

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Решение этой проблемы имеет государственное значение: на необходимость обеспечения женщинам возможности учиться и работать после рождения ребенка указал Владимир Путин. Чтобы помочь женщинам развиваться в профессиональной сфере и строить карьеру, нужно обеспечить доступность мест в детских садах и яслях.

В регионе за четыре года построено 23 детских сада на более чем 4000 мест. Из них 1042 места заняли дети до трех лет.

Сейчас в Кузбассе строятся 11 садиков, девять из которых возведены в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Содействие занятости».

В январе 2023 года начнут работать три дошкольных учреждения: два в Кемерове и одно в Новокузнецке. В Белове, Прокопьевске, пгт Яшкино, Юрге, поселке Елань садики будут достроены и начнут работать уже в следующем году.

Важно, что новые дошкольные учреждения строятся по индивидуальным дизайн-проектам, при разработке которых учитывались пожелания родителей и будущих сотрудников. Учреждения будут оснащены современным техническим оборудованием, мебелью и игрушками.