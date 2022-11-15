Губернатор Кузбасса посетил учебный центр в Юрге, где проходят подготовку мобилизованные

Фото: пресс-сулжба АПК

Губернатор Кузбасса в очередной раз посетил учебный центр в Юрге и проинспектировал условия размещения и подготовки мобилизованных. Об этом рассказали в пресс-службе АПК.

Сейчас в центре на постоянной основе работают 45 инструкторов. В ближайшее время в Юргу поступят пять специальных грузовиков, на которых солдаты будут отрабатывать навыки вождения.

Что касается бытовых условий, то власти закупили 150 теплообменников для обогрева палаточного городка. Скоро в центр поступит дополнительная амуниция для военнослужащих.

На территории центра открыт пункт приема обращений, куда с личными просьбами может обратиться каждый солдат.

Кроме того, губернатор вручил награды Кузбасса отличившимся в боевой подготовке.