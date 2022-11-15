В Кузбассе мужчина зарезал младшего брата из-за шуточной борьбы

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В Киселевске будут судить мужчину, который зарезал брата из-за шуточного приема. Об этом сообщили в СК СУ РФ по Кемеровской области.

Братья поссорились из-за того, что младший в шутку попытался применить к старшему приемы борьбы. Это разозлило родственника и он зарезал жертву. После этого, испугавшись, мужчина сбежал с места преступления, но при этом попросил продавца близлежащего магазина вызвать сотрудников полиции и скорую помощь. Вскоре преступника задержали и завели на него уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу.