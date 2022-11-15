В Кемерове женщине удалили опухоль размером с баскетбольный мяч

Врачи удалили 10-килограммовую опухоль
Фото: Иван МАКЕЕВ
Врачи Кузбасского клинического онкологического диспансера имени М. С. Раппопорта удалили опухоль весом в более чем 10 килограмм и диаметром около 40 сантиметров.
Пациентка - женщина 1968 года рождения - поступила с жалобами на постоянное увеличение живота. Оказалось, что опухоль развивалась уже несколько лет, однако пациентка к специалистам не обращалась.
Врачи диагностировали миому и приняли решение удалить матку и яичники.
По словам Минздрава Кузбасса, женщина в порядке и ее состояние стабильно.