Монография «Стратегия Кузбасса» удостоена премии «Экономическая книга года – 2022»

Фото: Пресс-служба КемГУ

На торжественной части Всероссийского экономического собрания, посвященного Дню экономиста, были подведены итоги и объявлены лауреаты общероссийских высших общественных премий, в том числе «Экономическая книга года – 2022».

Кемеровский государственный университет выдвинул 9-томную монографию «Стратегия Кузбасса», написанную коллективом авторов под научным руководством заведующего кафедрой экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ имени М.В.Ломоносова, профессора, Иностранного члена РАН, заслуженного работника высшей школы РФ, Лауреата премии имени М.В. Ломоносова I степени Владимира Львовича Квинта.

9-томник удостоился Всероссийской Общественной премии «Экономическая книга года – 2022» в номинации «Монографии. Экономические фундаментальные и прикладные исследования».

Данная работа освещает все направления стратегического развития Кузбасса на 50-летнюю перспективу до 2071 года.